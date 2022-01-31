Adana Gaziantep otoyolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

GAZİANTEP(İHA)- Adana Gaziantep otoyolu Nurdağı gişelerinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada en az 20-25 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, İtfaiye ve Umke ekibi sevk edildi.