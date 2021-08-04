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Adana Feke’de aynı yerde orman yangını çıktı

Adana’nın Feke ilçesinde geçen hafta yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı.

Asayiş 04.08.2021, 16:07
Adana Feke’de aynı yerde orman yangını çıktı

Adana’nın Feke ilçesinde geçen hafta yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 28 Temmuz’da ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi’nde Hopka Dağı eteğindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının yangının söndürülmesinin ardından aynı yerde bugün yine orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alıp, söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Söndürme çalışmalarına köylülerde destek veriyor.
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