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Adam kaçırma iddiasından 4 kişi adliyede

İstanbul’dan Samsun’a gelerek bir kişiyi nişanlısının evinden kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 07.12.2020, 14:47
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Adam kaçırma iddiasından 4 kişi adliyede
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İstanbul’dan Samsun’a gelerek bir kişiyi nişanlısının evinden kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sefaköy’de esnaf olduğu öğrenilen Diyarbakırlı M.A., Samsun’da bulunan nişanlısı N.N.C.’nin evine geldi. M.A.’nın Samsun’daki nişanlısının evinin adresini tespit eden ve İstanbul’dan Samsun’a gelen 4 kişinin kendilerini polis olarak tanıtıp M.A.’yı zorla bir araca bindirip kaçırdıkları iddia edildi. Olay genç kız ve ailesi tarafından polise ihbar edildi. M.A.’nın bulunduğu otomobil Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Uludağ Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde ele geçirildi. Polis zorla kaçırıldığını söyleyen M.A.’yı kurtarırken, olayla ilgili Erzurumlu oldukları öğrenilen S.A., F.A., S.A. ve F.A. gözaltına alınarak Irmak Polis Merkezi’ne teslim edildi. 4 kişi daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerden birinin meslekten ihraç edilen polis, diğerinin de gazeteci olduğu öğrenildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.A., F.A., S.A. ve F.A. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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