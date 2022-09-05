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Akşener’e şikayette bulunan çiftçinin 5 yıldır kaçak elektrik kullandığı ve 4,2 milyon borcu çıktı olduğu tespit edildi
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin ismini Marmara Cezaevi olarak değiştirdi
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin ismini Marmara Cezaevi olarak değiştirdi
Asayiş 05.09.2022, 16:24
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin ismini Marmara Cezaevi olarak değiştirdi
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