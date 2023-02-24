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FSB Başkanı Bortnikov: "Yeni START anlaşmasının askıya alınmasını Putin’in açıklamalarından öğrendim"
Adalet Bakanlığı, Doğal Afet Bölgelerinde Düzenlenen Mirasçılık Belgeleri konulu resmi yazıyı Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve tüm noterlere gönderdi.
Adalet Bakanlığı, Doğal Afet Bölgelerinde Düzenlenen Mirasçılık Belgeleri konulu resmi yazıyı Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve tüm noterlere gönderdi.
Asayiş 24.02.2023, 11:39
Adalet Bakanlığı, Doğal Afet Bölgelerinde Düzenlenen Mirasçılık Belgeleri konulu resmi yazıyı Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve tüm noterlere gönderdi.