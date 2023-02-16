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Adalet Bakanlığı, AİHM’e mektup göndererek, depremden etkilenen kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları/yapacakları başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Mahkeme’nin süreleri askıya alması çağrısında bulundu.
Adalet Bakanlığı, AİHM’e mektup göndererek, depremden etkilenen kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları/yapacakları başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Mahkeme’nin süreleri askıya alması çağrısında bulundu.
Adalet Bakanlığı, AİHM’e mektup göndererek, depremden etkilenen kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları/yapacakları başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Mahkeme’nin süreleri askıya alması çağrısında bulundu.
Asayiş 16.02.2023, 09:03
Adalet Bakanlığı, AİHM’e mektup göndererek, depremden etkilenen kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları/yapacakları başvurularda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Mahkeme’nin süreleri askıya alması çağrısında bulundu.