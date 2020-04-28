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Adalet Bakanı Gül, Covid-19 tanısı konan tutuklu ve hükümlü sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı koyuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Gül, Covid-19 tanısı konan tutuklu ve hükümlü sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı koyuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi" açıklamasında bulundu.

28 Nisan 2020 Salı 14:35
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Adalet Bakanı Gül, Covid-19 tanısı konan tutuklu ve hükümlü sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’de corona virüsü önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı’nın açıklamalarından satır başları:

* Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 oranında azalttık. Sayın Cumhurbaşkanımız adliye ve icralardaki ertelemelerin 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

* Corona virüsü salgınının gidişatına göre bu süre öne çekilebilir. Bizim için bu dönemin kahramanları infaz koruma memurlarıdır.

* Ceza infaz kurumuna gelen kişinin ilk muayenesi yapılmakta, hastalık belirtisi olmadığında 14 gün karantinaya alınmaktadır.

* Her türlü hijyen malzemeleri düzenli ve bedelsiz verilmektedir.

* 4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi”

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