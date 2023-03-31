Adalet Bakanı Bozdağ: "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum. Hiçbir terör saldırısı, adâleti ayakta tutan ve adâlet ile hükmeden hakim ve savcılarımızı yıldıramayacaktır. Terörle mücadelemiz son terörist bitene kadar sürecektir."