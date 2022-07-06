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Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.

Asayiş 06.07.2022, 12:16
Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.

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