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Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na tepki: “Devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek cehalettir”
Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.
Asayiş 06.07.2022, 12:16
Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.