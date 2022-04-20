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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın sağlık sponsoru oldu
Adalet Bakanı Bozdağ: "İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacakt
Adalet Bakanı Bozdağ: "İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır."
Asayiş 20.04.2022, 09:52
Adalet Bakanı Bozdağ: "İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır."