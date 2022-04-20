Adalet Bakanı Bozdağ: "Bursa’da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine başsağ

Adalet Bakanı Bozdağ: "Bursa’da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."