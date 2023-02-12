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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3’ü tutuklandı."
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3’ü tutuklandı."
Asayiş 12.02.2023, 15:30
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3’ü tutuklandı."