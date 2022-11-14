Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki patlamayı gerçekleştiren terörist yakalandı, teröriste yardım edenlere ve teröristin temasta bulunduğu kişilere bir bir ulaşıldı. Şu ana kadar 46 kişi gözaltına alındı."