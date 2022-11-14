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Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki patlamayı gerçekleştiren terörist yakalandı, teröriste yardım edenlere ve teröristin temasta bulunduğu kişilere bir bir ulaşıldı. Şu ana kadar 46 kişi gözaltına alındı."
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki patlamayı gerçekleştiren terörist yakalandı, teröriste yardım edenlere ve teröristin temasta bulunduğu kişilere bir bir ulaşıldı. Şu ana kadar 46 kişi gözaltına alındı."
Asayiş 14.11.2022, 14:22
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki patlamayı gerçekleştiren terörist yakalandı, teröriste yardım edenlere ve teröristin temasta bulunduğu kişilere bir bir ulaşıldı. Şu ana kadar 46 kişi gözaltına alındı."