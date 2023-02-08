Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Depremde ihmali, kusuru olan varsa kimsenin yaptığı yanlış yanına bırakılmayacak. Takdir edersiniz ki, bunun bir zamanlaması var. Yargıyla ilgili süreci takip ediyor, onlar da gereğini yapacaklar" dedi.