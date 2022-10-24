Adalar vapurunda bir polis intihar etti, seken kurşun ile çocuk yaralandı

Karaköy-Adalar seferi yapan vapurda bir polis memuru, yanında bulunan kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra silahını ateşleyerek intihar etti. İntihar eden polis memurunun silahından çıkan kurşun ise vapurda bulunan bir çocuğa ise isabet etti, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, 19.30 sıralarında Karaköy- Adalar seferi yapan vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaköy-Adalar vapurunda kız arkadaşı ile seyahat eden polis memuru R. S. (31) kız arkadaşı A.Ş. ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. İkilinin tartışması sonrası polis memuru, tabancasını ateşleyerek intihar etti. Polis memuru, intihar ederken silahından çıkan kurşun ise vapurda bulunan A.A. isimli çocuğa isabet etti. Kurşunun isabet ettiği A.A. hafif şekilde yaralanarak bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.