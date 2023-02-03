Açılışı yapıldıktan 15 dakika sonra yangın çıktı

Mersin’de Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasında, Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı açılış töreninin hemen ardından yangın çıktı. Çatı katındaki yangın, personelin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından MESKİ’ye tahsis edilen Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki yeni hizmet binasının açılışı için tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı açılış töreninden yaklaşık 15 dakika sonra, 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığı ve siyah dumanların yükseldiği yangına, MESKİ personeli müdahale etti. Personelin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeninin, yapılan incelemenin ardından belirleneceği ifade edildi.