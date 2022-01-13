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Acılı baba ölü bulunan 3 yaşındaki kızının cenazesini ve oğlunu istiyor

Burdur’da şüpheli ölümü sonrasında annesi ve dayısı tutuklanan 3 yaşındaki Ayşenur’un biyolojik babası olduğunu iddia eden Erdi Karakiraz, anneannenin şehri terk edip cenazeyi almak istemediğini söyleyerek, kızının cenazesinin kendisine teslim edilmesini istedi.

Asayiş 13.01.2022, 14:43
Acılı baba ölü bulunan 3 yaşındaki kızının cenazesini ve oğlunu istiyor

Burdur’da şüpheli ölümü sonrasında annesi ve dayısı tutuklanan 3 yaşındaki Ayşenur’un biyolojik babası olduğunu iddia eden Erdi Karakiraz, anneannenin şehri terk edip cenazeyi almak istemediğini söyleyerek, kızının cenazesinin kendisine teslim edilmesini istedi.

Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur Kazık, iddiaya göre annesi tarafından ölü bulundu. Minik Ayşenur’un şüpheli ölümünün ardından anne Kader K. ve dayı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde dayı Hızır Tunç Ç., Ayşenur’un gece ses yaptığını ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti. Yapılan otopsi sonucu Ayşenur’un darp sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve dayı, çıkartıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayşenur’un biyolojik babası olduğunu ileri süren Erdi Karakiraz, kızının cenazesinin kendisine teslim edilmesini istedi. Karakiraz, “Benim çocuğumu burada öldürmüşler. Benim çocuğum doğdu, doğduğundan beri bana bir kere yüzünü göstermediler. En son beni arayarak çocuğumun öldüğünü söyleyip çağırdılar. 4 yaşında benim oğlum var. Oğlumu da yurda göndermişler. Bana vermeyeceklerini söylüyorlar. Çocuğumun cenazesini bana teslim etmiyorlar, anneannesine veriyorlar. Çocuğumun annesi ve dayısı şu anda cezaevlerindeler” dedi.

Anneannenin "Cenaze ile ilgilenmeyeceğim" dediğini iddia eden Karakiraz, “Anneanne şu anda ortada yok, kayıp. ‘Ben cenazenizle ilgilenmem’ diyor. Savcı hanıma çıktım. Çocuk benim üzerime olmadığı için cenazeyi bana veremeyeceklerini söylüyorlar. Eski kayınvalidem ve eşi geleceklerini söyleyip, bizi burada saatlerce bekletiyorlar. Kayınvalidem şehri terk etti. Aradık, küfür ve hakaret edip telefonu kapattı. ’Sizin cenazenizden bana ne’ diyor. 4 yaşında oğlum yurda verildi. Onun bana verilmesini istiyorum. Kızımın da cenazesinin verilmesini istiyorum. Kendi memleketime gömeceğim. Kızımın başına gelenler oğlumun da başına gelirse hiç kimseyi affetmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

“Ben oğlum için yaşıyorum”

Ayşenur’un cenazesini ve 4 yaşındaki oğlu T.K’yı almak istediğini belirten Karakiraz, “Benden kaçırmak için, göstermemek için kendi nüfuslarına almışlar. O sırada ben de askerdeydim. Benim üstüme de alabilirdiler ama almadılar. DNA bilgisini verdim, kan örneği verdim. Gerekeni yaptık, benim devletimizden tek istediğim kızımın cenazesini bana teslim etsinler. Kendi memleketime gömmek istiyorum. Oğlumu da bana versinler. Oğlumun da başına böyle bir iş gelmesin. Bundan sonra oğlum başımda olsun. Ben oğlum için yaşıyorum” diye konuştu.

Öte yandan Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunarak, “12.01.2022 tarihinde Burdur ilinde meydana gelen ve 2019 doğumlu Ayşenur Kazık isimli kız çocuğunun ölümü ile sonuçlanan olaya dair Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında ölen çocuğun annesi K.K. ve dayısı olduğu iddia edilen H.T.Ç., kasten adam öldürme suçundan tutuklanmış olup, olaya ilişkin soruşturma titizlikle yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

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