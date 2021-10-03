Acılı baba Ağgül: “Benim kızım intihar etmedi, öldürüldü”

Iğdır’da 18 yaşındaki genç kız, not bırakarak evlerinin 5. katından atlayıp yaşamına son verdi. Acılı baba Kemal Ağgül, kızının böyle bir şey yapmayacağını söyleyerek, “Benim kızım intihar etmedi, öldürüldü” iddiasında bulundu.

Olay, Iğdır’ın Pir Sultan Abdal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Iğdır’da inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki Gökhan A., oğlu Göktürk A.’nın cep telefonuna bakarken arkadaşlık yaptığı Aleyna Ağgül’ün (18) uygunsuz fotoğraflarını gördü. Aleyna’ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yapıp genç kızla birlikte oldu. Yaşanan olay sonrası bunalıma giren ve olayı kimseye anlatamayan lise mezunu genç kız, evlerinin 5. katından kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ağgül’ün cansız bedenini Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aleyna Ağgül’un intihar etmeden önce ‘Ölümümden Gökhan A. sorumludur’ yazılı bir not bıraktığını belirleyen polis, notta ismi geçen baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi ise baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.

“Benim kızım intihar etmedi, bu bir cinayet”

Kızının intihar etmediğini öldürüldüğünü iddia eden baba Kemal Ağgül, “Akşam 9’da çocuğu evden birilerinin vasıtasıyla çıkarıyorlar. Çocuğuma zorla alkol aldırıyorlar. Bu cinayet. Polis çocuğu elinde bıçakla yakalamış. 3 gün nezarette kaldılar baba ve oğlu. Serbest bırakıldılar. 5’nci kattan düşmüş kızım. Benim kızımın cesedinde sadece boyun arkası hasar almış. O kattan düşen insan paramparça olurdu. Güzel bir senaryo yaptılar. Çocuğum üniversiteye hazırlanıyordu, özel ders alıyordu. Böyle bir şey yapmaz” şeklinde konuştu.

Talihsiz kızın cenazesi Iğdır Asri Mezarlığı’na defnedildi. Aleyna’nın tecavüze uğrayıp uğramadığı adli tıp raporu ile ortaya çıkacak.