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Acılı baba: “Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye”

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yusuf Taha Göktaş, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 22 yaşındaki gencin acılı babası, “Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye” dedi.

Asayiş 28.11.2021, 15:10
Acılı baba: “Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye”

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yusuf Taha Göktaş, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 22 yaşındaki gencin acılı babası, “Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye” dedi.

Gebze-Orhangazi-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında dün sabah meydana gelen kazada, Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa A. (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde sürücü Muratcan Kaya ile Yusuf Taha Göktaş (22), A. Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi’nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi. Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi. İnsansız Hava Aracı çalışmalarında da yer alan Yusuf Taha Göktaş için Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde öğle namazını müteakip Kepez Tepe Camii’nde cenaze töreni düzenlenirken, gencin ölümü ilçede büyük üzüntüyle karşılandı. İsmet İnönü İlkokulu Öğretmeni Nida Göktaş ve Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Kerem Göktaş’ın oğulları Taha Göktaş’ın cenazesine Bursa’dan üniversiteli yüzlerce genç, aile yakınlarının yanı sıra, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölge esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yusuf Taha’nın ailesinin cenazede güçlükle ayakta durduğu görülürken, arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazede konuşma yapan acılı baba, oğlunun her zaman kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Baba Göktaş, “Acıyı ifade etmek gerçekten çok zor. Rabbim biliyor ki bu şikayetim değil, sadece benim acziyetim. Ondan geldik, ona dönüyoruz. Gözyaşımı, acımı dindiremiyorum. Ama bunu asla şikayet etmiyorum ya Rabbi. Adını Yusuf koydum, Yusuf yüzlü, Yusuf ahlâklı olsun diye. Hep bizi mutlu etti, hep bizi sevindirdi. Mutlu etmek için de çalıştı çabaladı. Oğlum ben gerçekten senden razıyım. Allah da senden razı olsun” diyerek cenazeye katılanlardan haklarını helal etmesini istedi.

Yusuf’un görev yaptığı dernekten cenazeye katılanlar da Göktaş ailesinin acısını paylaştı. Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Yusuf’un çok güzel bir genç olduğuna, bu memleket için gecesini gündüzüne kattığına, bütün ideallerini, hayallerini bunlarla süslediğini hepimiz şahadet ediyoruz. Acı büyük, ciğerimiz yanıyor. Bursa’dan üniversiteli arkadaşları ile birlikte Yusuf’un yanında olduk. Türkiye’de şuan herkes Yusuf kardeşimiz için dua ediyor.”

Alınan helallik ve kılınan namazın ardından Göktaş’ın cenazesi tekbir sesleriyle son yolculuğuna uğurlandı. Yusuf Taha Göktaş’ın Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde okuduğu ve Yedi Hilal Derneği’nde Teknoloji Takımları sorumluluğunu yürüttüğü belirtildi.

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