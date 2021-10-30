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Acılı aileler 789 gündür HDP ve PKK’dan evlatlarını istiyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 789’uncu gününde de sürüyor.

Asayiş 30.10.2021, 12:49
Acılı aileler 789 gündür HDP ve PKK’dan evlatlarını istiyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 789’uncu gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 789’uncu gününde de devam ediyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çifçi’nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çifçi’nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Anne Çiftçi, “Ben burada HDP il binası önünden kalkmayacağım. Bir oğlumu şehit ettiler, bari diğer oğlumu bana versinler. Ben evladımı istiyorum, mal mülk istemiyorum. Benim ciğerimi versinler, benim evladımı bana versinler. Zaten bir kere ciğerimi yakmışlar, diğer evladımı bana versinler. İnşallah Allah’ın izniyle devletin gücüyle diğer evladıma kavuşurum” dedi.

"Oğlum gel bari ağabeyinin yetim çocuklarına kol kanat ger"

HDP ve PKK tarafından öldürülen oğlunun ardından dört yetim çocuk kaldığını acılı anne Çifçi, "Oğlum Rojhat gel askere, polise, devlete teslim ol. PKK ağabeyini şehit ettiler, ardından dört yetim çocuk bıraktı bari gel bu çocuklara kol kanat ger, sahip çık, okut büyüt sana ihtiyaçları var, devlete güven adalete güven. Ben seni burada bekliyorum ve davamdan asla vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

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