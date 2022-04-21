Açıldıkları tekne ile falezlere çarpmak üzere olan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti

Antalya’da motorun arıza yapması sonucu balıkçı teknesinde mahsur kalan 9 kişinin imdadına deniz polisi yetişti. Falezlere çarpmak üzereyken ekipler tarafından bulunan tekne halat ile yat limanına çekildi. 9 kişi polis ekipleri tarafından tekneden tahliye edildi.

Olay, Muratpaşa İlçesi’nde bulunan falezlerin 50 metre açığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya yat limanından öğle saatlerinde balık tutmak için ayrılan içerisinde 9 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin motoru bir anda arıza yaptı. Tekne falezlere doğru sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine teknede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından harekete geçen deniz polisi ekibi yat limanından 2 botla harekete ederek falezlere çarpmak üzere olan tekneye kısa sürede ulaştı. Ekipler tarafından botlara bağlanan tekne yat limanına çekildi. Burada ise ekiplerin de yardımı ile 9 kişi karaya çıkarıldı.

Yaşadıklarını anlatan Nurşen Pekçetin, "Çok teşekkür ederim. Fazla korkmadım ama; kayaların çarpacağımızı hissettim. Deniz polisine teşekkür ederim" dedi.

Bir başka vatandaş Fatih Sarız, "Teknede bir arıza oldu. Kıyıya çok yaklaşmıştık. Deniz polisi kurtardı. Teşekkür ederiz. Bir tehlike atlattık, ucuz atlattık" ifadelerine yer verdi.