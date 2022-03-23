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Acıkan domuz sürüsü şehre indi
İstanbul Sarıyer’de ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Asayiş 23.03.2022, 09:25
İstanbul Sarıyer’de ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Ormanlık alanda aç kalan domuzlar, İstanbul Sarıyer’de Ayazağa Mahallesi’ne indi. Domuzlar yolun kenarındaki yeşillik alana geldi. Domuzların yiyecek arama ve dolaşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.