banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek
'Influencer'lar' artık bu kurallara uymak zorundalar
'Influencer'lar' artık bu kurallara uymak zorundalar

Açık kıraathaneye polis baskını: 24 kişiye ceza kesildi

Tekirdağ’da bir kıraathaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 24 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Asayiş 08.05.2021, 12:22
Açık kıraathaneye polis baskını: 24 kişiye ceza kesildi

Tekirdağ’da bir kıraathaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 24 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi tedbirlerine uyumun artması için ilçede denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında açık bir kıraathaneye ve içindeki 24 kişiye cezai işlem uygulandı. Pınar Bulvarı’ndaki bir kahvehaneye baskın gerçekleştiren ekipler, işyeri sahibinin de aralarında bulunduğu 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL idari para cezası yazdı. Ayrıca açık olan kıraathane de kapatıldı.
Yorumlar (0)
21°
hafif yağmur