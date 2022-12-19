Açık denizdeki tır devrildi

Tekirdağ’dan kalkarak Balıkesir’in Erdek ilçesine yola çıkan RoRo gemisinde bulunan tır, gemi seyir halindeyken devrildi. Kazaya fırtınanın sebep olduğu iddia edilirken, tırın dorsesindeki un çuvalları da geminin içine saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ iskelesinden kalkan roro gemisi Balıkesir’in Erdek ilçesine sefer düzenlerken fırtınaya yakalandı. Açık denizde çıkan fırtına sebebi ile un yüklü olan tır, gemi içerisindeki diğer tırlara çarparak maddi zarar verirken dalgaların gemiyi sallaması sebebiyle gemi içerisinde ki tır devrildi. Olayda kimse yaralanmazken yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.