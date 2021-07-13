banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum

Acı haber şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher’in ailesine ulaştı

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’in Ankara’daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Asayiş 13.07.2021, 17:37
Acı haber şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher’in ailesine ulaştı
banner502

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’in Ankara’daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, görev başındayken uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cevher’in şehadet haberi Ankara’daki baba ocağına ulaştı. Cevher’in babası Yusuf, annesi Sevgi ve kardeşi Levent’in yaşadığı Ankara’nın Altındağ ilçesindeki evin bulunduğu sokak acı haberin ardından Türk bayrakları ile donatıldı. İki çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin eşi Asude Cevher ve oğlu Utku Eymen’in İstanbul’da, diğer oğlu Yusuf Alp’in ise babasıyla birlikte Hakkari’de olduğu öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner501