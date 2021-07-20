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Acemi kasaplar hastaneye koştu

Çorum’da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini de kesen acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı. Kurban kesimi sırasında 2 kişinin parmağı koptu.

Asayiş 20.07.2021, 14:54
Acemi kasaplar hastaneye koştu
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Çorum’da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini de kesen acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı. Kurban kesimi sırasında 2 kişinin parmağı koptu.

Sabah saatlerinden başlayarak saat 12.00’a kadar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 200’ün üzerinde vatandaşın kurban kesimi esnasında yaralandıkları için başvurduğu öğrenildi.

Öte yandan kurban kesimi esnasında iki kişinin de parmağı koptu. Kopan parmaklarını buz ile muhafaza altına alan iki kurbancı, kendi imkanları ile hastaneye gelerek acil serviste müdahaleye alındı.
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