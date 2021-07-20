banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Babanın en acı bayramı!
Babanın en acı bayramı!
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı

Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kocaeli’de kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Asayiş 20.07.2021, 11:40
Acemi kasaplar hastanelik oldu
banner502

Kocaeli’de kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Kurban Bayramı’nın başlamasıyla ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban kesimine başladı. Kurbanlık hayvanı kesmek isteyen vatandaşların bazıları kesici aletler ile yaralandı. Yaralanan vatandaşlar özel araçlarla hastaneye gelerek tedavi oldu.

"Bıçak elimizden kaçtı"

Yıllardır kurbanlık hayvan kestiğini belirten Yavuz Özuğurlu, "Kaza ’geliyorum’ demiyor maalesef oldu. Şu anda 8-10 dikişimiz var. Sağ olsunlar tetenoz iğnesi yaptılar, Allah razı olsun çok güzel ilgilendiler. Biz kasabız, kesim yapıyoruz. Maalesef bıçağı kaçırdık, büyükbaş kesiyorduk. İlk kez böyle bir şey oldu. Buna da şükür ne yapalım kaza ’geliyorum’ demez" dedi.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501