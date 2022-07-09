Acemi kasaplar hastanelik oldu

Aksaray’da Kurban Bayramının ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda acemi kasap tedavi için hastanelerin yolunu tuttu.

Aksaray Belediyesi tarafından kentte önceden belirlenen kesim alanlarında ve köylerde kurban kesimleri gerçekleştirildi. Binlerce vatandaş bayram sevinci yaşarken onlarca acemi kasap kurban kesmeye çalışırken bir yandan kesici aletlerle bir yandan da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinde sardıkları yaralarıyla hastaneye koşarken, kimi vatandaşlar çağırılan ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 16 kişinin kesici aletle yaralandığı belirlenirken, yıkmaya çalıştığı hayvanın altında kalan 9 ve hayvan darbesine maruz kalan 21 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kesimhanede çalışan ve kurban keserken yaralanan Hacı Gündoğdu (28), "Hayvan kesiyorduk. Birinci hayvanı kestik. İkincide birinci bıçağı hayvana ikinci bıçağı kendimize salladık. Bununla geçmiş olsun ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Gelmiş gelecek mala gelsin derken cana geldi” dedi.

"Kameraların şanslısı ben miyim?" diyerek sedye ile ambulanstan indirilen Sedat Kaygısız (47) ise “Ayaklarım hayvanın altında kaldı. Ayaklarımda sıkıntı var. Hayvanı yatırırken oldu” diye konuştu.