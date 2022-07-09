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Acemi kasaplar hastanelik oldu
Kayseri’de kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar hastanelik oldu.
Asayiş 09.07.2022, 09:10
Kayseri’de kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar hastanelik oldu.
Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı.
Yaralanan vatandaşlar, ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.