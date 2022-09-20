Acemi hırsızlar kameraya yakalandı

Eskişehir’de bir motosikleti kilidini kırarak çalmak isteyen, fakat defalarca denemelerine rağmen başarılı olamayan acemi hırsızlar cep telefonu kamerasına yakalandı.

Olay, Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde olan bir motosiklet 2 hırsızın hedefi oldu. Acemi hırsızlar çalmak istedikleri motosikletin zincirini defalarca kırmayı denedi fakat başarılı olamadı. Motosikletin başında dakikalarca zaman geçiren fakat başarılı olamayan acemi hırsızlar, bir süre sonra elleri boş şekilde ara sokaklarda gözden kayboldu.

Acemi hırsızların komik anları ise bir polise haber verdikten sonra video çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.