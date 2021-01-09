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Acemi hırsıza suçüştü
Gaziantep’in Nizip ilçesinde acemi hırsız bir bağ evine girerken suçüstü yakalandı.
Asayiş 09.01.2021, 17:51
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde acemi hırsız bir bağ evine girerken suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Kızılcakent Mahallesi’nde bir bağ evine girmeye çalışan hırsız, devriye gezen Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan hırsızın yapılan üst aramasında ise çok sayıda anahtar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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