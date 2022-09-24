Açamadıkları kasayı taşıyarak çaldılar

Küçükçekmece’de bir işyerine giren 5 şüpheli içerisinde 250 bin lira, 18 bin dolar, çek koçanlarının bulunduğu kasayı açamayınca çaldılar. Kasasının çalınma anı kameraya yansıdı.

Olay, 11 Eylül Pazar günü saat 03.00 sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 1. Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İşyerine giren hırsızlar, içeride bulunan çelik kasa ile 2 bilgisayar ve 4 ayrı otomobile ait anahtarları çaldı. İşyeri sahibi F.D.’nin şikayeti üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalınan kasanın içerisinde 250 bin lira, 18 bin dolar, çek koçanlarının bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde içeri giren 5 hırsızın kasayı açmaya çalıştıkları ancak başaramayınca kasayı taşıyarak çaldıkları görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. Küçükçekmece ve Şişli’de tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda Ali A. (23), İdris Ç.(23), Serhat S. (21), Rahmi A. (22), Recep A. (22) gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.