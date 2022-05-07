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Aç ve susuz kalan düzensiz göçmenlere jandarma şefkati

İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde Yunan unsurları tarafından geri itilen göçmenler, havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilerek, karadan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Aç ve susuz oldukları öğrenilen göçmenler, jandarmanın şefkatiyle karşılaştı.

Asayiş 07.05.2022, 09:11 07.05.2022, 09:34
Aç ve susuz kalan düzensiz göçmenlere jandarma şefkati

İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde Yunan unsurları tarafından geri itilen göçmenler, havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilerek, karadan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Aç ve susuz oldukları öğrenilen göçmenler, jandarmanın şefkatiyle karşılaştı.

5 Mayıs tarihinde Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi. Denizden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Liberya, Yemen ve Eritre uyruklu toplam 37 düzensiz göçmen, karadan Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teslim alındı. Aç ve susuz olduğu belirlenen düzensiz göçmenlere, jandarma ekipleri tarafından yiyecek ve içecek sağlandı.

İHA tespit etti, jandarma yakaladı

Jandarma ekipleri 6 Mayıs günü ise Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi Önen Koyu mevkiinde İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından ormanlık alanda dağınık halde ilerleyen 31 düzensiz göçmeni tespit etti. Bölgeye giden jandarma ekipleri Yemen uyruklu göçmenleri yakalayarak yine beslenmelerini sağladı.

Toplam 387 bin 840 lira ceza

Öte yandan, yakalanan göçmenler içerisinde yetişkin olan toplam 60 düzensiz göçmene, Yasadışı Giriş/Bulunma" sebebiyle toplam 387 bin 840 lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan toplam 68 düzensiz göçmen, idari işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, "İzmir İl Jandarma Komutanlığı, basta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele etmek için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

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