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Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir besi damında bulunan 2 oğlağa kurdun saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 07.07.2021, 09:14
Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir besi damında bulunan 2 oğlağa kurdun saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiler göre, Avanos Küme Evleri mevkiinde Ahmet Kesal’a ait olan besinin damında bulunan oğlaklara aç kalan kalan kurt saldırdı. Besi damında bulunan 2 oğlağı telef eden kurdun oğlaklara saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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