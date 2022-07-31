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Aç kalan ayılar ilçe merkezine indi, köpekleri kovalayıp çöpten karnını doyurdu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde aç kalan boz ayılar, ilçe mezbahanesine kadar indi. Köpekleri kovalayan ayılar çöpten karınlarını doyurdu.

Asayiş 31.07.2022, 08:22
Aç kalan ayılar ilçe merkezine indi, köpekleri kovalayıp çöpten karnını doyurdu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde aç kalan boz ayılar, ilçe mezbahanesine kadar indi. Köpekleri kovalayan ayılar çöpten karınlarını doyurdu.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde boz ayılar, açlıklarını gidermek için ilçe merkezinde bulunan mezbahaneye kadar indi. Köpekleri kovalayan ayılar, mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları ile iç organlarını yedi. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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