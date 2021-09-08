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Aç kalan ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı

Ardahan’ın Göle ilçesinde aç kalan boz ayı çöpte yiyecek aradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 08.09.2021, 01:37
Aç kalan ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı

Ardahan’ın Göle ilçesinde aç kalan boz ayı çöpte yiyecek aradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Göle ormanları mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi. Göle yeni TOKİ’de bulunan çöp konteynerinde yiyecek bulmaya çalışan ayıyı, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde Boz ayının çöp konteynerini köpeklere kaptırmamak için büyük çaba sarf etmesi kameralara saniye saniye yansıdı.


Göle’de aç kalan ayılar, vatandaşların çöp konteynerlerine bıraktıkları yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor. Her geçen gün farklı görüntülerin ortaya çıktığı ilçede aç kalan Boz ayı, yine çöp konteynerinden yiyecek aramaya koyuldu. Bölgede bulunan köpeklerin de gelmesiyle çöp konteynerini sahiplenen ayı, köpeklerin yaklaşmasına izin vermedi. Vatandaşların saniye saniye çektiği görüntülerde, köpeklerin tepki vermesi üzerine Boz ayı bulunduğu yerden ormanlık alana doğru uzaklaşıyor.

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