Abu Dabi’de ardı ardına drone saldırıları

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de petrol yüklü üç tankerde patlama meydana geldiği ve havalimanında yangın çıktığı kaydedilirken, ilk belirlemelere göre patlamaların drone saldırısı sonucu gerçekleştiği aktarıldı.

Abu Dabi’de, petrol firması ADNOC’un depolama tesisleri yakınlarındaki Musaffah endüstriyel bölgesinde petrol yüklü üç tankerde patlama yaşandığı bildirildi. Abu Dabi Havalimanı’ndaki inşaat alanında da yangın çıktığını duyuran Abu Dabi polisi, ilk belirlemelere göre her iki patlamanın da drone saldırıları sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Saldırıyı Husiler üstlendi.