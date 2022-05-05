banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak

Ablasının boğazını keserek öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Esenler’de ablası Yıldız Gül’ün boğazını keserek öldüren Kemal Balkaya’nın yargılanmasına başlandı. Balkaya savunmasında ablası ile tartıştıklarını söyleyerek “Ablamın ayağı bir yere takıldı, sırt üstü düştü. Ben de üstüne düştüm. Ayağa kalktığımda ablamın boynundan kan geldiğini gördüm” dedi.

Asayiş 05.05.2022, 10:41
Ablasının boğazını keserek öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Esenler’de ablası Yıldız Gül’ün boğazını keserek öldüren Kemal Balkaya’nın yargılanmasına başlandı. Balkaya savunmasında ablası ile tartıştıklarını söyleyerek “Ablamın ayağı bir yere takıldı, sırt üstü düştü. Ben de üstüne düştüm. Ayağa kalktığımda ablamın boynundan kan geldiğini gördüm” dedi.

Esenler’de 19 Nisan 2021’de Kemal Balkaya,(40) tartıştığı ablası Yıldız Gül’ün boğazını kesmişti. Ablasını yaralı bir şekilde yol kenarında bırakıp ölmesine neden olan ve otogarda kaçmak üzereyken yakalanan Balkaya hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kemal Balkaya ablasının bir meseleyi konuşmak için İstanbul’a çağırdığını söyleyerek “Gittiğimde çocuklar bana hoş geldin demedi. Korkmuş bir halleri vardı. Eniştemi sordum. Ablamın çocuğu tehdit edildiklerini söyledi. Ablam ‘dışarı çıkalım konuşuruz’ dedi. Çıkmadan mutfakta bulunan bir meyve bıçağını alıp montumun cebine koydum. Evdeki konuşmalardan ve tehdit edildiklerini söyledikleri için endişelenmiştim. Ablamla telefoncuya gittik. Yolda konuşurken eniştemin 2-3 aydır annesinin evine gittiğini, ona boşanma davası açtığını söyledi. Ablam ’iyi ki gitti yoksa başımıza bir şey gelecekti’ dedi. Ben de aralarını bulmayı teklif ettim. Ablam eniştemi istemediğini, 1,5 yıldır bir sevgilisi olduğunu ve onunla yaşamak istediğini söyledi. ‘Çocukların var, zihinsel engelli bir çocuğun var, ne sevgilisi’ dedim ama beni dinlemedi. Sevgilisinin Bursa’da bizim mahallede yaşayan Vedat olduğunu söyledi. Vedat’ın aile bakacak karakterde biri olmadığını, çocuklarıyla neredeyse aynı yaşta olduğunu söyleyip ‘utanmıyor musun bu durumdan’ dedim. Bana ‘sen karışma’ dedi. Ablam benden Bursa’ya döndüğümde Vedat’ın ailesiyle konuşup birlikte yaşamaları konusunda onları ikna etmemi istedi. Kabul etmedim. Ablam sinirlendi. ‘Sen bunu yapmazsan ben de senin yuvanı yıkarım, çocuklarından ayırırım’ dedi. Ağza alınmayacak küfürler etti. ‘Git kendin konuş’ dedim. Bana birkaç kez yumruk attı. Ben yumruk atarak karşılık verdim. Dönüp Bursa’ya gidecektim. Ablam arkamdan gelip yumrukla vurmaya başladı. Ablamın elinde bıçak olduğunu gördüm. Bıçakla vurmaya çalıştı. İki elimle bıçağı tuttum. Bu esnada ablamın ayağı bir yere takıldı, sırt üstü düştü. Ben de üstüne düştüm. Ayağa kalktığımda ablamın boynundan kan geldiğini gördüm. Bilinçsiz bir şekilde ablamın çantasını, telefonunu ve elindeki bıçağı alıp oradan ayrıldım. Bıçağın yolda düştüğünü hatırlıyorum. Mutfaktan aldığım bıçağa ne olduğunu hatırlamıyorum” dedi.

Duruşmada dinlenen Yıldız Gül’ün kızı müşteki Gülsün Akyaz ise “Annem, kendi annesi, babası ve kardeşleriyle uzun yıllardır görüşmüyordu. Dayımın o gün evimize gelmesi de bana garip gelmişti. Evde bir tartışma yaşanmadı. Tehdit olayı da olmadı. Ancak daha öncesinde annem sevgilisi olduğundan kimseye bahsetmemi istememişti. Annemin de aile çevresinde tehdide maruz kaldığı konusunda bilgim yoktur” şeklinde konuştu.

Müşteki beyanının ardından mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Nisan 2021’de Esenler’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Baştabya Askeri Kışlası’nın bitişiğinde bulunan yolda maktul Yıldız Gül’ün sürünerek ilerlediği, başka bir hasta taşıyan ambulansın ise yaralı kadını fark ettiği belirtilmişti. Hamile bir kadını taşıyan ambulansın yaralı Yıldız Gül’ü de alarak müdahale ettiği ve hastaneye götürdüğü iddianamede aktarılmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen Gül’ün hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, olayın gerçekleştiği yerden yola kadar yaklaşık 50 metrelik mesafede kan izlerinin bulunduğu belirtilmişti. Olay günü maktulün kardeşi Kemal Balkaya’nın ablasının evine geldiğinin ve birlikte dışarı çıktıklarının tespit edilmesi üzerine, yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı iddianamede aktarılmıştı. Sanık Balkaya Bursa’ya gitmek üzereyken otogarda yakalanırken iddianamede yer verilen ifadesinde “Ablamın bir sevgilisi vardı. Bu nedenle tartıştık. Ablamla dışarı çıktık. Ablamı korkutmak için bıçak aldım. Kışlanın altında ablama ‘Kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin’ dedim. Ablam da bana ‘ben istediğimi yaparım’ dedi. Bunun üzerine ben ona tokat attım. Ablam kafama vurdu ve hakaret etti. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Ablam yerde yatıyordu kan akıyordu. Bıçak elimdeydi. Ablamı öldürdüğüm için pişmanım” ifadelerini kullanmıştı. İddianamede sanık Kemal Balkaya’nın ‘canavarca hisle kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:51
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:11
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
11°
açık