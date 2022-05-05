Ablasının boğazını keserek öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Esenler’de ablası Yıldız Gül’ün boğazını keserek öldüren Kemal Balkaya’nın yargılanmasına başlandı. Balkaya savunmasında ablası ile tartıştıklarını söyleyerek “Ablamın ayağı bir yere takıldı, sırt üstü düştü. Ben de üstüne düştüm. Ayağa kalktığımda ablamın boynundan kan geldiğini gördüm” dedi.

Esenler’de 19 Nisan 2021’de Kemal Balkaya,(40) tartıştığı ablası Yıldız Gül’ün boğazını kesmişti. Ablasını yaralı bir şekilde yol kenarında bırakıp ölmesine neden olan ve otogarda kaçmak üzereyken yakalanan Balkaya hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kemal Balkaya ablasının bir meseleyi konuşmak için İstanbul’a çağırdığını söyleyerek “Gittiğimde çocuklar bana hoş geldin demedi. Korkmuş bir halleri vardı. Eniştemi sordum. Ablamın çocuğu tehdit edildiklerini söyledi. Ablam ‘dışarı çıkalım konuşuruz’ dedi. Çıkmadan mutfakta bulunan bir meyve bıçağını alıp montumun cebine koydum. Evdeki konuşmalardan ve tehdit edildiklerini söyledikleri için endişelenmiştim. Ablamla telefoncuya gittik. Yolda konuşurken eniştemin 2-3 aydır annesinin evine gittiğini, ona boşanma davası açtığını söyledi. Ablam ’iyi ki gitti yoksa başımıza bir şey gelecekti’ dedi. Ben de aralarını bulmayı teklif ettim. Ablam eniştemi istemediğini, 1,5 yıldır bir sevgilisi olduğunu ve onunla yaşamak istediğini söyledi. ‘Çocukların var, zihinsel engelli bir çocuğun var, ne sevgilisi’ dedim ama beni dinlemedi. Sevgilisinin Bursa’da bizim mahallede yaşayan Vedat olduğunu söyledi. Vedat’ın aile bakacak karakterde biri olmadığını, çocuklarıyla neredeyse aynı yaşta olduğunu söyleyip ‘utanmıyor musun bu durumdan’ dedim. Bana ‘sen karışma’ dedi. Ablam benden Bursa’ya döndüğümde Vedat’ın ailesiyle konuşup birlikte yaşamaları konusunda onları ikna etmemi istedi. Kabul etmedim. Ablam sinirlendi. ‘Sen bunu yapmazsan ben de senin yuvanı yıkarım, çocuklarından ayırırım’ dedi. Ağza alınmayacak küfürler etti. ‘Git kendin konuş’ dedim. Bana birkaç kez yumruk attı. Ben yumruk atarak karşılık verdim. Dönüp Bursa’ya gidecektim. Ablam arkamdan gelip yumrukla vurmaya başladı. Ablamın elinde bıçak olduğunu gördüm. Bıçakla vurmaya çalıştı. İki elimle bıçağı tuttum. Bu esnada ablamın ayağı bir yere takıldı, sırt üstü düştü. Ben de üstüne düştüm. Ayağa kalktığımda ablamın boynundan kan geldiğini gördüm. Bilinçsiz bir şekilde ablamın çantasını, telefonunu ve elindeki bıçağı alıp oradan ayrıldım. Bıçağın yolda düştüğünü hatırlıyorum. Mutfaktan aldığım bıçağa ne olduğunu hatırlamıyorum” dedi.

Duruşmada dinlenen Yıldız Gül’ün kızı müşteki Gülsün Akyaz ise “Annem, kendi annesi, babası ve kardeşleriyle uzun yıllardır görüşmüyordu. Dayımın o gün evimize gelmesi de bana garip gelmişti. Evde bir tartışma yaşanmadı. Tehdit olayı da olmadı. Ancak daha öncesinde annem sevgilisi olduğundan kimseye bahsetmemi istememişti. Annemin de aile çevresinde tehdide maruz kaldığı konusunda bilgim yoktur” şeklinde konuştu.

Müşteki beyanının ardından mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Nisan 2021’de Esenler’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Baştabya Askeri Kışlası’nın bitişiğinde bulunan yolda maktul Yıldız Gül’ün sürünerek ilerlediği, başka bir hasta taşıyan ambulansın ise yaralı kadını fark ettiği belirtilmişti. Hamile bir kadını taşıyan ambulansın yaralı Yıldız Gül’ü de alarak müdahale ettiği ve hastaneye götürdüğü iddianamede aktarılmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen Gül’ün hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, olayın gerçekleştiği yerden yola kadar yaklaşık 50 metrelik mesafede kan izlerinin bulunduğu belirtilmişti. Olay günü maktulün kardeşi Kemal Balkaya’nın ablasının evine geldiğinin ve birlikte dışarı çıktıklarının tespit edilmesi üzerine, yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı iddianamede aktarılmıştı. Sanık Balkaya Bursa’ya gitmek üzereyken otogarda yakalanırken iddianamede yer verilen ifadesinde “Ablamın bir sevgilisi vardı. Bu nedenle tartıştık. Ablamla dışarı çıktık. Ablamı korkutmak için bıçak aldım. Kışlanın altında ablama ‘Kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin’ dedim. Ablam da bana ‘ben istediğimi yaparım’ dedi. Bunun üzerine ben ona tokat attım. Ablam kafama vurdu ve hakaret etti. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Ablam yerde yatıyordu kan akıyordu. Bıçak elimdeydi. Ablamı öldürdüğüm için pişmanım” ifadelerini kullanmıştı. İddianamede sanık Kemal Balkaya’nın ‘canavarca hisle kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.