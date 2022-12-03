Ablasını sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü

Şanlıurfa’da kardeşinin sokak ortasında av tüfeği ile vurduğu kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi’ndeki Balıkayağı Bulvarı üzerinde yaşandı. Y.H. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle ablası Bahar Hezer’e sokak ortasında av tüfeği ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobile binip kaçmaya çalışan Y.H. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.