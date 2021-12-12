Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: “Ablamı öldürdüm, gelin alın”

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı ablasını tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra polisi arayan şahıs, “Ablamı öldürdüm, gelin alın” diyerek polise teslim oldu.

Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217. Sokak’ta 2 katlı bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ablası Gülderen Ç. (52) ile tartışan K.Ç. (47), ablasının üzerine kurşun yağdırdı. Abla olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs polisi arayarak “Ablamı öldürdüm, silahla başında bekliyorum gelin alın” dedi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.