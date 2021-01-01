Abisinin kullandığı traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Denizli’nin Çal ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, tarlaya giderken yanında götürdüğü 3 yaşındaki kardeşi traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Denizli’nin Çal ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, tarlaya giderken yanında götürdüğü 3 yaşındaki kardeşi traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Çal ilçesi Çalçakırlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Cem D., 20 NH 144 plakalı traktörüyle 3 yaşındaki kardeşi Deniz D. İle beraber tarlaya gitmek için yola çıktı. Yolda giderken 3 yaşındaki Deniz D., dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, abisinin kullandığı traktörün altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Deniz D.’yi hastaneye kaldırdı.
Ameliyata alınan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ağabeyinin kullandığı traktörden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Deniz D., kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.3 yaşındaki Deniz D., Çalçakırlar mahallesinde defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Levante
|15
|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12