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Abi kardeş kazada can verdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde karşı şeride geçen kamyonun altında kalan otomobildeki 2 kardeş feci şekilde can verdi.

Asayiş 28.09.2021, 11:07
Abi kardeş kazada can verdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde karşı şeride geçen kamyonun altında kalan otomobildeki 2 kardeş feci şekilde can verdi.

Kaza Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi E-96 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara’dan İzmir istikametine seyir halinde olan Erdal A. (33) yönetiminde ki 06 BVE plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. İzmir’den Ankara istikametine seyir halinde olan Osman Gürkan (49) yönetiminde ki 45 LG plakalı araç kamyonun çarpması sonucu tarım arazisine uçtu. Kazada Osman Gürkan ve aracın yolcu koltuğunda bulunan abisi Ali Gürkan (53) olay yerinde feci şekilde can verdi.

Cenazeler olay yerine gelen cenaze aracıyla Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralı kamyon sürücüsü aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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