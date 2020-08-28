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ABD’yi vuran Laura kasırgasında ölü sayısı 6’ya yükseldi

ABD'NİN LOUİSİANA EYALETİNDE ETKİLİ OLAN LAURA KASIRGASI SONUCU HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 6’YA YÜKSELDİ. KASIRGA, EN AZ 867 BİN EV VE İŞ YERİNİ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI.

Asayiş 28.08.2020, 09:52
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ABD’yi vuran Laura kasırgasında ölü sayısı 6’ya yükseldi

ABD’nin Louisiana eyaletinde etkili olan Laura kasırgası sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Kasırga, en az 867 bin ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı.

ABD’nin Louisiana eyaletini kategori 4 seviyesinde olan Laura kasırgasının vurması sonucu can kaybı artıyor. Louisiana Valisi John Bel Edwards, eyalette kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiğini açıkladı. Edwards, "Bu, Louisiana’da karaya çıkan en güçlü kasırgaydı. Kasırganın hasara ve yaşamı tehdit eden koşullara yol açma ihtimali devam ediyor" dedi.

Önceliğin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu ifade eden Vali Edwards, daha sonra evlerinde kalamayanlar için kalacak yer bulunacağı belirtti. Edwards, Laura’nın 2005’te New Orleans kentini vuran ve bin 800’den fazla kişinin ölümüne yol açan Katrina kasırgasından bile daha güçlü olduğunu dile getirdi. Hayatını kaybedenlerden 4’ünün ağaçların evlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Louisiana Eyaleti Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerden diğer bir kişinin batan bir teknede boğulduğunu, diğerinin ise evinde jeneratörün yol açtığı karbon monoksit zehirlenmesi yaşayan bir adam olduğunu aktardı. Ulusal Muhafız birlikleri de dahil olmak üzere yaklaşık bin 500 kişilik ekibin kurtarma ve temizleme çalışmalarında yer aldığı bildirildi.

Kasırga, yaklaşık 900 bin ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı

Laura kasırgası etkili olduğu yerlerde büyük hasara yol açarken, Louisiana, Teksas ve Arkansas’ta en az 867 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın Tennessee ve Arkansas eyaletlerinde de hortuma neden olabileceği uyarısı yapıldı. Halka zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrısı yapılırken, kasırga nedeniyle su seviyelerinin de artabileceği ifade edildi.

Covid-19 salgını sırasında 600 binden fazla kişiye tahliye kararı

Yetkililer tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında 600 binden fazla kişinin tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi. Kasırganın etkisini gösterdiği Teksas’ta 420 binden kişiye güvenli bölgelere geçmeleri talimatı verilirken, Louisiana eyaletinin Calcasieu Parish bölgesinde ise 200 bin kişiye tahliye emri verildi. Teksas’ta sığınma merkezinde bulunan Eric Daw, "Hepimizin sosyal mesafeye uymamızı söylüyorlar. Ama bir sığınakta sosyal mesafeye nasıl uyabilirim" şeklinde konuştu.

Louisiana’da havalimanında bazı uçakların sürüklendiği belirtilirken, Lake Charles bölgesinde ise büyük hasar oluştuğu belirtildi. Kasırganın en çok hasara yol açtığı Louisiana’da ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, bazı araçlar ise kasırganın etkisiyle sürüklendi. Ayrıca 1915’ten Lake Charles’ta adliye binasının önünde yer alan ve yerel yetkililerin birkaç gün önce yerinde kalması için oy verdiği bir Konfederasyon heykelinin kasırga sonucu yıkıldığı bildirildi.

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