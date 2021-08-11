ABD’ye iadesi istenen Julian Assange’ın psikiyatri raporları reddedildi

İngiltere’de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesine yönelik davada sunulan psikiyatrist raporlarını geçersiz saydı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da mahkeme geçtiğimiz ocak ayında WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın "sağlığı ve refahına yönelik potansiyel riskler" nedeniyle ABD’ye iade edilmesinin yanı sıra kefaletle serbest kalma talebini reddetmişti. Assange’ın ABD’ye iadesine dair yüksek mahkemede bugün görülen duruşmada, ocak ayındaki duruşmada Assange’ın ABD’ye iadesinin "intihar riski" taşıdığına yönelik psikiyatri raporlarının gerçekleri yansıtmadığı ve yanıltıcı olduğuna karar verilerek reddedildi.

Assange’ın ABD’ye iadesine yönelik gerçekleşen duruşmada, ABD’li avukatlar, Assange’ın bir partneri olduğu ve iki çocuk babası olduğu gerçeğinin raporlara dahil edilmediği ve bu nedenle raporun yanıltıcı olduğunu dikkat çekti. ABD’li avukat Clair Dobbin, Assange’ın raporunu hazırlayan Profesör Michael Kopelman’ın "mahkemeye karşı görevinde başlarız olduğunu" belirtti.

Dobbin ayrıca, Assange’ın "daha önce kendine ciddi olarak zarar verme ve intihar girişiminde bulunmaya dair eylemlerinin olmadığını" belirterek, Assange’ın "Bir ABD hapishanesinde kendisine zarar veremeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Assange’ın partneri Moris ise, yıllarca kendisinin ve ailesinin ölüm tehditleri aldığını ifade etti.

Assange’ın ocak ayındaki mahkemesinde sağlığına yönelik potansiyel riskler nedeniyle ABD’ye iade edilmesi reddedilmişti. Psikiyatri raporunda Assange’ın "geleceğinden korkan ve depresif bir yapıda olduğu" ve "kendine zarar verebileceği" belirtilmişti.

175 yıla kadar hapis cezası isteniyor

ABD’nin istihbarat kaynaklarına ait olan gizli belgeleri yayınlayarak, ABD tarihindeki en büyük "gizli bilgi sızdırma" ve “casuslukla” suçlanan Assange, yayınladığı belgelerle ABD’nin Irak ve Afganistan işgalleri sırasında işlediği insanlık suçları açığa çıkarmıştı. ABD’ye iadesi istenen 50 yaşındaki Assange’ın iadesi gerçekleşirse 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı belirtilmişti.

Hakkında açılan davalar nedeniyle Ekvador’a iltica eden ve Ekvador’un İngiltere’deki büyükelçiliğine sığınan Assange, 7 yıl boyunca elçilik binasındaki bir odada yaşamak zorunda kaldı. 11 Nisan 2019’da elçilikten çıkarılarak İngiltere’ye teslim edilen Assange, ABD’nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle Londra’daki bir cezaevinde tutuluyor.