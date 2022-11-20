Abdurrahim Albayrak’ın torununun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Şişli’de bir AVM’nin 4’üncü katından düşerek hayatını kaybeden iş adamı Abdurrahim Albayrak’ın torunu Batuhan Bostancı’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından alındı.

Şişli’de öğle saatlerinde arkadaşları ile buluşmak için bir AVM’ye giden iş adamı Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, 4’üncü kattan düşerek ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Bostancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Batuhan Bostancı’nın cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Bostancının cenazesi ailesi tarafından alındı.

Öte yandan, Batuhan Bostancı’nın cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.