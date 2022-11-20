Abdurrahim Albayrak’ın torununun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Şişli’de bir AVM’nin 4’üncü katından düşerek hayatını kaybeden iş adamı Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şişli’de öğle saatlerinde arkadaşları ile buluşmak için bir AVM’ye giden iş adamı Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, 4’üncü kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bostancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Batuhan Bostancı’nın cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.