ABD’nin Texas eyaletinde OHAL ilan edildi

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), ABD Başkanı Joe Biden’ın, ülkeyi etkisi altına alan kar fırtınasından en çok etkilenen Texas eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini bildirdi.

ABD’nin sert kış koşullarıyla mücadelesi devam ederken, özellikle Texas eyaletinde etkili olan kış fırtınası nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiyor. Milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınası, Texas’ta günlük hayatı durma noktasına getirdi. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), ABD Başkanı Joe Biden’ın eyalette şiddetli kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini bildirdi. FEMA tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Biden, 11 Şubat 2021’de başlayan ve devam eden şiddetli kış fırtınasından kaynaklanan acil durumlar nedeniyle eyalet, bölgesel ve yerel bazda müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdi" dedi.

Biden, geçtiğimiz hafta sonu Texas için bir acil durum bildirimi onaylamıştı ancak OHAL ilanı, FEMA’nın yardıma ihtiyacı olan kişiler için daha fazla kaynak ve yardım sağlamasına imkan tanıyor. Federal finansman ayrıca, eyalet genelinde acil duruma yönelik önlemler için maliyet paylaşımı sağlıyor.

İtfaiye musluğu donmuştu

Texas eyaletinde devam eden kış fırtınası nedeniyle Houston kentinde ısınma ihtiyaçlarını gideremedikleri için şömine yakan aile yangına neden olmuş, San Antonio’da ise bir binada çıkan yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiyenin musluğu donunca alevler kısa sürede yayılarak araçlara sıçramıştı.

“İyi bir baba olmak istediğim için kızlarıma eşlik ettim”

Texas’ta hayat durma noktasına gelirken, Cumhuriyetçi Eyalet Senatörü Ted Cruz’un Meksika’ya tatile gitmesi de büyük tepki çekmişti. Eleştiriler üzerine Texas’a dönen Cruz, istifa etmesi yönündeki yoğun baskılar üzerine açıklama yaparak, “açıkça hatalı” olduğunu kabul etmişti. Kızlarının tatile çıkmak istediğini söyleyen Cruz açıklamasında, "İyi bir baba olmak istediğim için kızlarıma eşlik ettim. Ekibim ve ben yetkililerle sürekli irtibat halindeyiz. Elektriğin gelmesini, suyun akmasını, evlerin ısınmasını istiyoruz" ifadelerine yer vermişti.