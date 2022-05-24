Son Dakika
Rus parlamentosunun alt kanadı, Rusya’daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına izin veren yasayı onayladı
ABD’nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 14 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.
ABD’nin Texas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocuklarından bulunduğu 13 kişi de yaralandı.
ABD’nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 14 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.
ABD’nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 14 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.
Asayiş 24.05.2022, 23:55
ABD’nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 14 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.