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TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Pendikspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’u 3-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti ve Spor Toto 1. Lig’e yükselen ilk takım oldu.
ABD’nin Sacramento kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
ABD’nin Sacramento kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Asayiş 03.04.2022, 15:41 03.04.2022, 16:02
ABD’nin Sacramento kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.