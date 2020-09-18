ABD’nin Rusya’daki Büyükelçilik Konutu’na alkollü sürücü araçla daldı

Rusya’da alkollü sürücü ABD’nin Rusya’daki Büyükelçilik Konutu’nun kapısından içeri araçla daldı.

Rusya’da alkollü bir sürücü ABD’nin başkent Moskova’da bulunan Büyükelçilik Konutu’nun kapısından içeri araçla daldı. ABD’nin Rusya Büyükelçiliği Sözcüsü Rebecca Ross sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Joseph Sullivan’ın kaza sırasında evinde olmadığını ve aracın giriş kapısına çarptığını duyurdu. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda özel kuvvet ve polis ekibi gönderilirken, sürücü olay yerinde gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sürücünün gözaltına alındığı ve yapılan alkol testi sonucu aşırı alkollü olduğunun tespit edildiğini aktardı. Bakanlık, gözaltına alınan sürücünün detaylı testler yapılmak üzere bir tıp merkezine götürüldüğünü, ardından soruşturma ofisinde ifadesinin alınacağını açıkladı.

Görgü tanıkları yaptığı açıklamada, bir kişinin büyük bir araçla önce büyükelçilik binası önünden geçtiğini ardından u dönüşü yaparak hızlıca Büyükelçilik Konutu’nun kapısına yöneldiğini ifade etti.